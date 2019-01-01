Trabzonspor Patrik Schick transferinde sona geldi
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Bordo mavililer, forvet transferinde mutlu sona çok yakın.
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TRT Spor 'da yer alan habere göre Trabzonspor, Serie A takımlarından Roma forması giyen Patrik Schick transferini bitirme aşamasına geldi.
Karadeniz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla görüşerek transfere ikna ettiği belirtildi.
Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Schick, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 32 resmi karşılaşmada yer alırken 3 gol attı, 2 asist yaptı.
Sparta Prag altyapısında yetişen Patrik Schick, 2018 yılında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.
Çekyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak görülüyor.