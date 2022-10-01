Trabzonspor, Kayseri'de üç puanı son dakikalarda aldı

Abdullah Avcı'nın takımı sezona transfer yasağıyla giren sarı-kırmızılı takım karşısında zorlansa da üç puanı aldı.

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u maçın son bölümünde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve zirve yarışına ortak oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gavranovic'in attığı golle Kayserispor üstünlüğüyle sona ererken, üç puanı son şampiyona getiren goller Bakasetas ve Umut Bozok ile geldi ve Abdullah Avcı'nın takımı ligde 16 puana yükselmeyi başardı.

Goller arka arkaya

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 24. dakikasında açıldı. Uğurcan Çakır'ın kısa pası Thiam'da kalırken, Senegalli oyuncudan aldığı pası iyi değerlendiren Gavranovic önce Hugo'dan sıyrıldı ardından da yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarıda beraberlik fırsatları yakalayan ancak Kayserispor'un genç kalecisi Bilal'i geçmeyi bir türlü başaramayınca, ilk yarı 1-0'lık ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısı da yüksek bir tempoyla geçerken, 51'de Hamsik'in ortasında kafayla kaleyi yoklayan Gomez'in vuruşu direkten döndü.

Son bölümde Trabzonspor baskısı iyice artarken, 75'te VAR'dan gelen uyarı sonrası Onur Bulut'un Trezeguet'e yaptığı hareket nedeniyle penaltı kararı çıktı ve Bakasetas skoru dengeledi: 1-1.

Bu golün hemen ardından 83'te sahneye çıkan Umut Bozok sağ çaprazda topla buluştu ve skoru belirledi: 2-1.