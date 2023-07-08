Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trabzonspor, 2023-24 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçını bugün oynayacak. Bordo-mavililer, Hırvatistan ekiplerinden HNK Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek.

İkinci hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Macaristan temsilcisi MOL Fehervar ile yapacak Trabzonspor, 16 Temmuz Pazar günü ise Slovenya ekibi NK Celje ile oynayacak.

25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, son hazırlık maçında ise 26 Temmuz Çarşamba günü Kranj’a karşı mücadele edecek.

Trabzonspor - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

Bugün saat 12.30'da başlayacak olan karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.