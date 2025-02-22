Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak.
Maçın başlama saati 19:00 olarak belirlenirken, mücadele Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
Süper Lig’de bu kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
📺 Televizyonda izleme:
- beIN Sports 1 kanalında HD kalitede yayınlanacak.
💻 İnternet üzerinden izleme:
- beIN Connect platformu ile mobil, tablet ve bilgisayar üzerinden canlı izleyebilirsiniz.
📡 IPTV ve dijital platformlar:
Gelecek maç
- Digiturk Play, TOD TV, Tivibu, KabloTV gibi platformlar üzerinden maçı izleyebilirsiniz.
🔗 Trabzonspor - Gaziantep FK maçı canlı izleme linki var mı?
- Maçın resmi ve yasal canlı yayını beIN Sports 1 ve beIN Connect üzerinden yapılacak.
- Kaçak veya korsan yayınlardan uzak durmanız önerilir.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’ler
Her iki takım da sahaya en iyi kadrosuyla çıkmayı hedefliyor. İşte teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11’ler:
Trabzonspor muhtemel 11
- Kaleci: Uğurcan Çakır
- Defans: João Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç
- Orta saha: Mendy, Ozan Tufan, Visca, Cham, Zubkov
- Forvet: Banza
Gaziantep FK muhtemel 11
- Kaleci: Dioudis
- Defans: Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu
- Orta saha: Kozlowski, N'diaye, Maxim
- Forvet: Lungoyi, Okereke, Halil İbrahim Pehlivan
Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi kim?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemler ise ilerleyen günlerde netleşecek.
Trabzonspor - Gaziantep FK istatistikleri
- Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
- Gaziantep FK ise deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
- İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet, Gaziantep FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti.
- Son maçlarını Trabzonspor 2-1 kazandı.
Trabzonspor - Gaziantep FK maç bileti nasıl alınır?
Trabzonspor - Gaziantep FK maçını Papara Park Stadyumu'nda canlı izlemek isteyen taraftarlar biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satın alabilir.
Bilet fiyatları şu şekilde:
- Kale arkası tribün: 200 TL
- Maraton tribün: 400 TL
- VIP tribün: 1.000 TL
🎟 Bilet satış noktaları:
- Passo.com.tr
- Yetkili satış gişeleri
Trabzonspor PassoLig kartı bulunan taraftarlar öncelikli bilet alım hakkına sahiptir.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı öncesi son gelişmeler
✅ Trabzonspor'da sakatlıklar:
- Meunier ve Umut Bozok’un sakatlıkları sebebiyle forma giymesi beklenmiyor.
🚫 Gaziantep FK'de cezalı oyuncular:
- Doğan Erdoğan sarı kart cezalısı olduğu için kadroda olmayacak.
🌦 Hava durumu:
- Trabzon’da maç saatinde 10°C sıcaklık ve hafif yağmur bekleniyor.
- Zeminin kaygan olması futbolcular için ekstra dikkat gerektirecek.
Trabzonspor - Gaziantep FK iddaa oranları ve maç tahminleri
⚽ Spor yorumcuları:
Futbol uzmanları, Trabzonspor’un iç saha avantajıyla favori olduğunu ancak Gaziantep FK’nın kontra ataklarla etkili olabileceğini belirtiyor.
💰 İddaa oranları:
- Trabzonspor galibiyeti: 1.45
- Beraberlik: 3.60
- Gaziantep FK galibiyeti: 5.50
🏆 Tahmini skor: Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK
Sonuç: Trabzonspor - Gaziantep FK maçını kaçırmayın!
📅 Tarih: 23 Şubat 2025 Pazar
🕖 Saat: 19:00
📍 Stadyum: Papara Park
📺 Yayıncı: beIN Sports 1
📡 Canlı yayın: beIN Connect
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