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Uğur Aktan

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor - Gaziantep FKTrabzonsporGaziantep FKSüper Lig

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yi konuk edeceği Süper Lig mücadelesi öncesi iki takım da galibiyet hedefliyor. Maça dair son bilgilere GOAL ile göz atın.

Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak.
Maçın başlama saati 19:00 olarak belirlenirken, mücadele Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Süper Lig’de bu kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

📺 Televizyonda izleme:

  • beIN Sports 1 kanalında HD kalitede yayınlanacak.

💻 İnternet üzerinden izleme:

  • beIN Connect platformu ile mobil, tablet ve bilgisayar üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

📡 IPTV ve dijital platformlar:

Gelecek maç

  • Digiturk Play, TOD TV, Tivibu, KabloTV gibi platformlar üzerinden maçı izleyebilirsiniz.

🔗 Trabzonspor - Gaziantep FK maçı canlı izleme linki var mı?

  • Maçın resmi ve yasal canlı yayını beIN Sports 1 ve beIN Connect üzerinden yapılacak.
  • Kaçak veya korsan yayınlardan uzak durmanız önerilir.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’ler

Her iki takım da sahaya en iyi kadrosuyla çıkmayı hedefliyor. İşte teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11’ler:

Trabzonspor muhtemel 11

  • Kaleci: Uğurcan Çakır
  • Defans: João Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç
  • Orta saha: Mendy, Ozan Tufan, Visca, Cham, Zubkov
  • Forvet: Banza

Gaziantep FK muhtemel 11

  • Kaleci: Dioudis
  • Defans: Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu
  • Orta saha: Kozlowski, N'diaye, Maxim
  • Forvet: Lungoyi, Okereke, Halil İbrahim Pehlivan

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemler ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Trabzonspor - Gaziantep FK istatistikleri

  • Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
  • Gaziantep FK ise deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
  • İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet, Gaziantep FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti.
  • Son maçlarını Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor - Gaziantep FK maç bileti nasıl alınır?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçını Papara Park Stadyumu'nda canlı izlemek isteyen taraftarlar biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satın alabilir.

Bilet fiyatları şu şekilde:

  • Kale arkası tribün: 200 TL
  • Maraton tribün: 400 TL
  • VIP tribün: 1.000 TL

🎟 Bilet satış noktaları:

  • Passo.com.tr
  • Yetkili satış gişeleri

Trabzonspor PassoLig kartı bulunan taraftarlar öncelikli bilet alım hakkına sahiptir.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı öncesi son gelişmeler

Trabzonspor'da sakatlıklar:

  • Meunier ve Umut Bozok’un sakatlıkları sebebiyle forma giymesi beklenmiyor.

🚫 Gaziantep FK'de cezalı oyuncular:

  • Doğan Erdoğan sarı kart cezalısı olduğu için kadroda olmayacak.

🌦 Hava durumu:

  • Trabzon’da maç saatinde 10°C sıcaklık ve hafif yağmur bekleniyor.
  • Zeminin kaygan olması futbolcular için ekstra dikkat gerektirecek.

Trabzonspor - Gaziantep FK iddaa oranları ve maç tahminleri

Spor yorumcuları:
Futbol uzmanları, Trabzonspor’un iç saha avantajıyla favori olduğunu ancak Gaziantep FK’nın kontra ataklarla etkili olabileceğini belirtiyor.

💰 İddaa oranları:

  • Trabzonspor galibiyeti: 1.45
  • Beraberlik: 3.60
  • Gaziantep FK galibiyeti: 5.50

🏆 Tahmini skor: Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK

Sonuç: Trabzonspor - Gaziantep FK maçını kaçırmayın!

📅 Tarih: 23 Şubat 2025 Pazar
🕖 Saat: 19:00
📍 Stadyum: Papara Park
📺 Yayıncı: beIN Sports 1
📡 Canlı yayın: beIN Connect

Bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için beIN Sports aboneliğinizi kontrol edin ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçını canlı takip edin!

📢 Trabzonspor ve Gaziantep FK’nin resmi sosyal medya hesaplarını takip ederek maç öncesi güncellemeleri kaçırmayın!

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