Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yi konuk edeceği Süper Lig mücadelesi öncesi iki takım da galibiyet hedefliyor. Maça dair son bilgilere GOAL ile göz atın.

Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak.

Maçın başlama saati 19:00 olarak belirlenirken, mücadele Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Süper Lig’de bu kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

📺 Televizyonda izleme:

beIN Sports 1 kanalında HD kalitede yayınlanacak.

💻 İnternet üzerinden izleme:

beIN Connect platformu ile mobil, tablet ve bilgisayar üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

📡 IPTV ve dijital platformlar:

Digiturk Play, TOD TV, Tivibu, KabloTV gibi platformlar üzerinden maçı izleyebilirsiniz.

🔗 Trabzonspor - Gaziantep FK maçı canlı izleme linki var mı?

Maçın resmi ve yasal canlı yayını beIN Sports 1 ve beIN Connect üzerinden yapılacak.

beIN Sports 1 ve beIN Connect üzerinden yapılacak. Kaçak veya korsan yayınlardan uzak durmanız önerilir.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı muhtemel 11’ler

Her iki takım da sahaya en iyi kadrosuyla çıkmayı hedefliyor. İşte teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11’ler:

Trabzonspor muhtemel 11

Kaleci: Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır Defans: João Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç

João Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç Orta saha: Mendy, Ozan Tufan, Visca, Cham, Zubkov

Mendy, Ozan Tufan, Visca, Cham, Zubkov Forvet: Banza

Gaziantep FK muhtemel 11

Kaleci: Dioudis

Dioudis Defans: Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu

Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu Orta saha: Kozlowski, N'diaye, Maxim

Kozlowski, N'diaye, Maxim Forvet: Lungoyi, Okereke, Halil İbrahim Pehlivan

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemler ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Trabzonspor - Gaziantep FK istatistikleri

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

aldı. Gaziantep FK ise deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

yaşadı. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet, Gaziantep FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti.

Son maçlarını Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor - Gaziantep FK maç bileti nasıl alınır?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçını Papara Park Stadyumu'nda canlı izlemek isteyen taraftarlar biletlerini PassoLig sistemi üzerinden satın alabilir.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Kale arkası tribün: 200 TL

200 TL Maraton tribün: 400 TL

400 TL VIP tribün: 1.000 TL

🎟 Bilet satış noktaları:

Passo.com.tr

Yetkili satış gişeleri

Trabzonspor PassoLig kartı bulunan taraftarlar öncelikli bilet alım hakkına sahiptir.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı öncesi son gelişmeler

✅ Trabzonspor'da sakatlıklar:

Meunier ve Umut Bozok’un sakatlıkları sebebiyle forma giymesi beklenmiyor.

🚫 Gaziantep FK'de cezalı oyuncular:

Doğan Erdoğan sarı kart cezalısı olduğu için kadroda olmayacak.

🌦 Hava durumu:

Trabzon’da maç saatinde 10°C sıcaklık ve hafif yağmur bekleniyor.

bekleniyor. Zeminin kaygan olması futbolcular için ekstra dikkat gerektirecek.

Trabzonspor - Gaziantep FK iddaa oranları ve maç tahminleri

⚽ Spor yorumcuları:

Futbol uzmanları, Trabzonspor’un iç saha avantajıyla favori olduğunu ancak Gaziantep FK’nın kontra ataklarla etkili olabileceğini belirtiyor.

💰 İddaa oranları:

Trabzonspor galibiyeti: 1.45

1.45 Beraberlik: 3.60

3.60 Gaziantep FK galibiyeti: 5.50

🏆 Tahmini skor: Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK

Sonuç: Trabzonspor - Gaziantep FK maçını kaçırmayın!

📅 Tarih: 23 Şubat 2025 Pazar

🕖 Saat: 19:00

📍 Stadyum: Papara Park

📺 Yayıncı: beIN Sports 1

📡 Canlı yayın: beIN Connect

Bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için beIN Sports aboneliğinizi kontrol edin ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçını canlı takip edin!

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