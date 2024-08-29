Trabzonspor'dan Avrupa'ya erken veda

Konferans Ligi'nde gruplara kalabilmek için St. Gallen ile karşılaşan Trabzonspor, rakibine penaltılarla elendi.

Avrupa Ligi ön elemesinde Avusturya’nın Rapid Wien takımına elenen ve yoluna Konferans Ligi’nde devam eden Trabzonspor, bu turnuvada gruplara kalabilmek için sahasında İsviçre’nin St. Gallen takımını konuk etti. Galatasaray’ın Young Boys’a elendiği, Beşiktaş’ın ise Lugano'yu elediği İsviçre haftasında ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibi karşısında zor anlar yaşayan bordo-mavili takımın sergilediği futbol sezon başından bu yana olduğu gibi yine beklentileri karşılamanın bir uzağındaydı.

Maçın ilk 30 dakikasında isabetli şut çekemeyen Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 31’de sol kanattan gelişen atak sonrasında Schmidt’in şutuyla topu filelerden çıkardı ve ilk yarı 1-0’lık St. Gallen üstünlüğüyle bitti.

Frikik direkten döndü

İkinci yarıya daha iyi başlayan temsilcimizi tura ortak eden golse son dönemde annesinin Abdullah Avcı ile yaşadığı sosyal medya polemikleriyle gündeme gelen genç yıldızı Enis Destan’dan geldi. Barisic’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Enis 52’de tabelayı eşitledi.

Gol sonrasındaki dakikalarda sakatlanan Enis yerini 76’da Dragos’a bırakırken, Avcı Trezeguet’i de sahaya sürdü. Kalan bölümde Trabzonspor’un baskısı her geçen gün dakika artsa da iyi direnen konuk takım karşılaşmayı uzatmaya taşımayı başardı.

Duraklamalarda Trezeguet’in frikiği direkten dönerken, kazananı penaltı vuruşları belirledi ve penaltılarda Savic'in üst direği nişanlaması sonrasında hata yapmayan St. Gallen adını Konferans Ligi’nde grup aşamasına yazdıran taraf olmayı başardı.