Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Peki Ertuğrul Doğan kimdir? GOAL Türkiye, göz atıyor...

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Kulübün yeni başkanı, Ertuğrul Doğan oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Genel Kurul'da 919 oy alan Doğan, kulübümüzün yeni başkanı seçildi.

"Oy kullanımının sona ermesi ve sandıkların sayılmasının bitişiyle konuşan yeni başkanımız Ertuğrul Doğan, şu ifadelere yer verdi: 'Değerli Trabzonsporlular; Şunu vurgulamak isterim ki, Trabzonspor’un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz olacak, kulübümüzün çıkarları... Açılış konuşmamda, ‘yeni bir hikayeye başlıyoruz’ demiştim. Bu hikayenin kahramanları Trabzonspor Camiası’nın bileşenleri, yani sizler olacaksınız. Büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunları ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Dün ve bugün gerek Trabzon’dan gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse Avrupa’dan kongremize katılım göstererek yanımızda olan, gelemedikleri halde gönderdikleri mesajlarla desteklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimle...'"

"Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz şu isimlerden oluşuyor: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz ve Birhan Emre Yazıcı."

Ertuğrul Doğan kimdir?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda seçilerek kulübün 18. Başkanı olmuştur.