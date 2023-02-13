Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 15.00 itibarıyla satışa sunuldu.
Taraftarlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için başlatılan bilet kampanyasına destek amacıyla soğuk ve kar yağışına rağmen Atatürk Alanı'ndaki Trabzonspor kombine ve bilet satış noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan, maçın biletlerinin VIP Platinum 750, VIP Gold 500, VIP Silver 400, batı tribün 250, doğu tribünü 200, Yavru Fırtına 125, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 100 liradan satışa çıkarıldı.