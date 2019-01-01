Tottenham'ın Son itirazı reddedildi

Tottenham'ın, Chelsea karşılaşmasında kırmızı kart gören Heung-Min Son için yaptığı itiraz reddedildi.

, Premier Lig'in 18. haftasında konuk ettiği 'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında yerde kalan Son, sonrasında rakibi Rüdiger'e aptığı müdahale sonucu VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Futbol Federasyonu, Tottenham'ın Son için yaptığı itirazı reddetti ve üç maçlık cezasını onadı. Güney Koreli futbolcu, , Norwich ve mücadelelerinde forma giyemeyecek.

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Teknik direktör Jose Mourinho, Chelsea karşılaşması sonrası konuyla ilgili esprili bir şekilde, "Umarım Rudiger'in kaburgaları bir an önce iyileşir çünkü kırıldıkları kesin" dedi. Daha sonra basın toplantısında konuşan Portekizli teknik direktör, Son'un değil Rudiger'in odak noktası olması gerektiğini belirtti:

"Premier Lig'i seviyorum ve burada Rudiger'in yaptıklarına yer yok. Ayağa kalk ve oyna dostum."

Heung-Min Son bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 mücadelede 10 gol kaydetti.