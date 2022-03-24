Cristiano Ronaldo hiç büyük bir turnuvayı kaçırdı mı? GOAL Türkiye, Portekizli yıldızın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası rekorunun tam bir özetini sunmak için burada.

Ronaldo, 2003 yılının ağustos ayında henüz 18 yaşındayken Portekiz formasını ilk kez sırtına geçirdi ve 19 yıllık milli takım kariyerinin ilk maçı olan Kazakistan karşılaşmasında Luis Figo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Portekizli süperstar, ülkesi için en etkileyici performanslarının çoğunu büyük turnuvalar için sakladı, ancak son yirmi yılda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nı hiç kaçırdı mı? GOAL Türkiye, tüm ayrıntılara sahip.

Ronaldo büyük bir uluslararası turnuvayı kaçırdı mı?

Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız futbolcu, şu anda ülkesi adına 184 maça çıkarken tarihteki diğer Avrupalı ​​oyunculardan daha fazla karşılaşmada yer aldı.

115 golle uluslararası erkekler futbolunda, tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu.

Ve tabii ki cevap hayır; Cristiano Ronaldo Portekiz için hiçbir büyük uluslararası turnuvayı kaçırmadı.

Manchester United’ın süperstarı, dört Dünya Kupası ve beş Avrupa Şampiyonasında yer alırken tek kupa zaferini ise 2016 yılında Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yaşadı.

Ronaldo'nun Dünya Kupası rekoru nedir?

Portekizli yıldız; 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda oynadı ve toplamda yedi gol attı.

37 yaşındaki oyuncu, aktif futbolcular arasında turnuvanın en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Ancak Ronaldo, şu anda vatandaşı Eusebio'nun elinde bulundurduğu tüm zamanların en fazla gol atan milli oyuncusu rekoruna göz dikti.

Cristiano Ronaldo, milli takımda sadece 2 gol daha atarsa Eusebio’nun rekorunu da egale edecek.

Fernando Santos'un mevcut kadrosu Katar 2022'ye gitmeye hak kazanırsa Ronaldo, Eusebio'yu geçmek için büyük bir avantaj yakalayacak.

Ancak, önce Türkiye'ye karşı bir Dünya Kupası eleme yarı final maçı ve İtalya ya da Kuzey Makedonya'ya karşı potansiyel bir final maçını geçmeleri gerekecek.

Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası rekoru nedir?

Ronaldo; Avrupa Şampiyonası'nda 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020 yıllarında rol aldı ve şu anda turnuvada beş kez yer alan tek futbolcu.

Tecrübeli forvet ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maça çıkan (25) ve en çok gol (14) rekorunu da elinde tutuyor.

Portekiz, EURO 2020'de yalnızca son 16'ya kalabildi, ancak Ronaldo yine de turnuvadaki ilk Altın Ayakkabısını kazanmayı başardı.

Ve bu ödülü, Çek Cumhuriyeti'nden Patrick Schick ile beşer golle paylaştı.

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