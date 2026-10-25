Tottenham Stamford Bridge lanetini kırarken Roberto De Zerbi, Mateus Fernandes'in elit mentalitesini övdü

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Batı Londra’da ortaya koydukları üstün performansın ardından takımının psikolojik değişimini övgüyle karşıladı. İtalyan teknik adam, ikinci yarısında tansiyonun iyice yükseldiği gergin Londra derbisi boyunca soğukkanlılığını koruyan Mateus Fernandes’in performansını vurguladı.

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Fernandes, Stamford Bridge'deki nadir galibiyette parladı

Tottenham, taktik açıdan kusursuz bir performans sergileyerek Chelsea karşısında 2-0'lık nadir bir galibiyet aldı. Bu, takımın 36 yılda Stamford Bridge'de kazandığı yalnızca ikinci Premier League maçıydı. Tottenham, disiplinli oyununun ve Cole Palmer'ın bir anlık akıl tutulmasının avantajını sonuna kadar kullanarak ev sahibi taraftarları susturdu. De Zerbi, oyuncularının sahadaki mücadele ruhunu överken 90 dakika boyunca olağanüstü bir kalite ortaya koyan Fernandes'i özellikle vurguladı.

De Zerbi, "Oyuncularımın sahada mücadele etmesini izlemeyi seviyorum. Fernandes 90 dakika boyunca çok yüksek bir kaliteyle oynadı. Onu karakterini ortaya koyarken, topla oynamaktan keyif alırken görmek istiyorum. Hata yapabilir, bunun önemi yok. Takımımda bu karakteri görmek istiyorum. Biz büyük bir kulübüz. Son dönemde sonuçlar pek iyi değildi ama biz üst düzey bir kulübüz. Karakterimizi göstermeliyiz. Zihniyetimizi göstermeliyiz" dedi.

Gençlerin enerjisi Tottenham'ın yükselişine güç veriyor

Bir kişi fazla oynayan Tottenham, sol kanattan içeri kat edip Penders'ı geçen Mathys Tel'in muhteşem bireysel golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Tel'in etkileyici performansını taçlandırırken kulübün genç yıldızlarının artan etkisini de gözler önüne serdi. De Zerbi, bu genç oyuncuların gelişiminin takıma yönelik uzun vadeli planlarının merkezinde yer aldığını belirtti.

"Grubun ruhunu, oyuncuların performansını, özellikle de daha kırılgan oyuncuların, belki de genç oyuncuların performansını değiştirmek. Mateus Fernandes, Mathys Tel gibi sahadaki en iyi oyunculardan biriydi belki de. Archie Gray daha genç ama zihniyet olarak daha olgun. Çok, çok mutluyum. Gelişmek, gelişmek, gelişmek; maç maç, hafta hafta daha iyi olmak istiyoruz. Yeterince acı çektik" ifadelerini kullandı.

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Stamford Bridge'deki şanssızlık sonunda sona erdi

Tottenham, Stamford Bridge'e kötü bir sicille gelmişti: 1990'dan bu yana bu statta yalnızca bir kez, 2018'deki 3-1'lik maçta kazanmıştı. Ancak De Zerbi, mevcut oyuncu grubunun kendilerinden öncekilerin başarısızlıklarının yükünü taşımaması gerektiği konusunda kararlıydı. Kuzey Londra ekibi için odağın tamamen gelecekte ve yeni bir kimlik oluşturmada olduğunu vurguladı.

De Zerbi, "Geçmişteki sonuçlar bizim sorumluluğumuz değil. Maçı kazandığımız için onlar adına çok mutluyuz, kulübümüzle gurur duyuyoruz. Ama son sezonlarda kulübümüzün zihniyetini değiştirmek için çalıştığımızı düşünüyorum" diye açıkladı.

De Zerbi'nin ekibi bir derbi zaferi daha hedefliyor

Tottenham, lig tablosunda 12. sıraya yükselerek tüm takıma önemli bir moral ve özgüven kazandırdı. De Zerbi, oyuncularının yeni yakaladıkları ivmeyi ve mücadele ruhunu önlerindeki lig maçlarına taşımasını, böylece puan tablosunda daha da yükselmelerini isteyecek. Tottenham, sıradaki önemli sınavında bu cumartesi Londralı rakibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Bu maç, galibiyet serisini taraftarlarının önünde sürdürmek için ideal bir fırsat sunuyor.