Tottenham Hotspur, cumartesi akşamı Stamford Bridge'de Chelsea'yi 2-0 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı. Roberto De Zerbi'nin ekibi, kaleci Mike Penders'ın kendi kalesine attığı golün ve kısa süre sonra Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın gördüğü kırmızı kartın avantajını kullandı. Mathys Tel, maçın son bölümünde yaptığı muhteşem bireysel hareketle Londra derbisinin sonucunu belirledi. Tottenham böylece Stamford Bridge'deki lig maçlarında tarihinin yalnızca ikinci, 1990'dan bu yana ise ilk galibiyetini aldı.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Jorrel Hato'ya ilk 11'de yer verdi. İlk kez ilk 11'de sahaya çıkan Penders, sakat Emiliano Martínez'in yerine kaleye geçti. Geovany Quenda ise sakat João Pedro'nun yerine hücumda başladı. Tottenham'da Hollandalı Jan Paul van Hecke ile Micky van de Ven savunmanın merkezinde görev yaparken De Zerbi, hücumda Tel, eski Ajax oyuncusu Mohammed Kudus ve Omar Marmoush'u tercih etti.

Tottenham maça güçlü başladı ve ilk bölümde daha iyi oynayan taraftı. Chelsea, 14. dakikada ilk ciddi tehlikesini yarattı. Palmer'ın köşeye gönderdiği şutta kaleci Antonín Kinsky iyi bir kurtarış yaptı. Diğer tarafta Kudus açılış golüne yaklaştı ancak falso verdiği şut az farkla dışarı çıktı.

Konuk ekip baskısını sürdürdü ve 29. dakikada çok önemli bir fırsat yakaladı. Andy Robertson, Tel ile güzel bir paslaşmanın ardından topu Marmoush'a çıkardı. Marmoush'un yaklaşık dokuz metreden yaptığı vuruşu Penders kurtardı. Belçikalı kaleci kısa süre sonra Tel'in de gol atmasını engelledi ancak o pozisyonda ofsayt kararı verildi.

Chelsea devre arasına doğru toparlandı ve Jordan Henderson ile büyük bir fırsat buldu. Orta saha oyuncusunun şutunu Kinsky kurtardı; ardından Pedro Neto'nun dönen topa yaptığı vuruşu da ayaklarıyla çıkardı. Tottenham kalecisi kısa süre sonra Morgan Rogers'ın şutunda bir kez daha müdahale etmek zorunda kaldı ancak ofsayt nedeniyle gol olsaydı da geçerli sayılmayacaktı.

İkinci yarıda James Maddison sakatlanarak sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Oyun kurucunun yerine eski Chelsea orta saha oyuncusu Conor Gallagher girdi. Ardından Chelsea, Tottenham'ın özensizce top kaybetmesi üzerine sert bir şut çeken Pedro Neto ile iyi bir fırsat yakaladı ancak karşısında yine Kinsky'yi buldu. Alonso, 64. dakikada Hato'nun yerine Marco Palestra'yı alarak oyuna müdahale etti.

70. dakikada Palmer'ın yerde yatan Mateus Fernandes'e sertçe çarpmasıyla maçta tansiyon yükseldi. Van de Ven'in de aralarında bulunduğu oyuncular arasında arbede çıktı. Ardından Palmer, Fernandes ve Hollandalı oyuncu sarı kart gördü. Yedi dakika sonra Tottenham golü buldu: Penders, soldan kullanılan köşe vuruşunda topu talihsiz bir şekilde yumruklayarak kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Üç dakika sonra Chelsea'nin sorunları daha da büyüdü. Gallagher'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören Palmer oyundan atıldı. Sayısal üstünlükten yararlanan Tottenham, 87. dakikada Tel ile maçın sonucunu belirledi. Kendi yarı sahasında topu kapan Tel, etkileyici bir koşunun ardından 18 metreden ağları buldu: 0-2.



