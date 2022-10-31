Kulüp başkanı Levy, İtalyan menajere büyük bütçe için yeşil ışık yaktı. Spurs, ocak ayında önemli transferler yapabilir.

Tottenham Hotspur'un patronu Antonio Conte, dev rakipleriyle şampiyonluk yarışına girmek için mücadele ediyor.

İtalyan hoca, bunun için yönetimden ek bütçe istiyor ve bu talebine olumlu karşılık bulmuş gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Football Insider'a göre Tottenham Hotspur Başkanı Daniel Levy, Conte'ye ocak transfer döneminde büyük harcama yapabilmesi için yeşil ışık yaktı.

Her zaman tutumlu olarak tanınan Levy, İtalyan hocanın takımın başındaki ikinci sezonunda Premier Lig'i ilk dört sırada bitirmeyi hedeflediği için Kuzey Londra'ya yeni yüzler getirmesine izin vermeye istekli.

Tottenham yaz transfer döneminde kimleri aldı?

Premier Lig ekibi yaz aylarında sekiz transfer yaptı. Clemeng Lenglet'yi Barcelona'dan kiralayan Tottenham; Fraser Forster, Ivan Perisic, Djed Spence, Destiny Udogie, Yves Bissouma, Cristian Romero ve Richarlison'u bonservisiyle kadrsouna kattı.

Antonio Conte'yi ne bekliyor?

Geçtiğimiz pazar günü Bournemouth deplasmanında 2-0 geriye düşen Tottenham, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Kuzey Londra ekibi, bu hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adeta kader maçına çıkacak.

Antonio Conte'nin öğrencileri salı akşamı D Grubu'ndaki son maçında Marsilya deplasmanında olacak.

Tottenham'ın gruptan çıkabilmesi için Fransa'dan en az bir puanla dönmesi gerekiyor.