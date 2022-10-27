Türkiye'de çok tartışılan VAR, Antonio Conte'nin de gündeminde. İtalyan menajer, 'VAR'ın futbola zarar verdiğini söyledi.

Kane'in golü iptal edildi

VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı verildi

Conte, 'VAR'ı çok zararlı olarak nitelendirdi

NE OLDU? Kane, maçın son anlarında Sporting'e yakın mesafeden bir gol attı ve bu, Tottenham'ın gruptan çıkması için yeterli olan goldü. Ancak uzun bir VAR kontrolünün ardından gol, ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi. Ardından şiddetli itirazlarda bulunan Conte kırmızı kart gördü.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından BT Sport'a konuşan İtalyan menajer, şunları söyledi:

"Top Kane'in önündeydi ve gol oldu. Çizdikleri çizgiyi anlamıyorumama bu karar hakkında yorum yapmak çok zor. VAR zarar veriyor, çok zarar veriyor.

"Başka bir stadyumda, bir büyük takım için bu tür golleri iptal etmeye hazırlar mı görmek istiyorum. Bunu bilmek isterim."

"Golün iptal edilmesi kararının ardından herkes sahaya girdi ve belki de sahadaki en popüler kişi olduğum için bana kırmızı kart verildi."

DAHA BÜYÜK RESİM Spurs, Londra'nın kuzeyinde Sporting'le 1-1 berabere kaldı ve bu da tur atlamak için biraz daha beklemelerine neden oldu. Ancak D Grubu'nda lider durumdalar ve son maçta Marsilya'ya karşı alacakları bir puan, onları bir üst tura taşımak için yeterli olacak.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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TOTTENHAM'I NE BEKLİYOR? Hafta ortasında hayal kırıklığı yaratan bir beraberliğin ardından Conte'nin takımı cumartesi günü Premier Lig'de Bournemouth'a gidecek ve kazanmanın yollarını arayacak.