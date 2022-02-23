Katar’da mutlu olmayan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, yeniden yüksek tempoyla oynayabileceği bir ligde kendisini göstermek istiyor.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da oynayan James, şu anda forma giydiği Al Rayyan takımından ayrılmak amacında.

8 milyon euro bonservis bedeliyle Katar’ın yolunu tutan Kolombiyalı yıldız, temposunu artırdığını ve yeniden Avrupa’da forma giymek istediğini vurguladı.

James Rodriguez, Katar Ligi’nin kalitesinden ve temposundan memnun görünmüyor.

Ne söylendi?

Katar ekiplerinden Al Rayyan forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Twitch yayınında rekabetçi futbola yeniden geri dönmek istediğini belirtti.

Yıldız oyuncu Avrupa’ya dönme isteğinden bahsederken, "Başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek de seçeneklerim arasında bulunuyor.

“Sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu artırıyorum. İlerleyen süreçte, neler olacağını göreceğiz” dedi.

James Rodriguez, Katar'da ne yaptı?

5 ay önce Al Rayyan kulübüne katılan James, takımın en önemli oyuncularından birisi oldu. Kolombiyalı futbolcu, Katar ekibiyle 11 maça çıkarken 4 gol katkısında bulundu.

Rodriguez; Al Rayyan'da Yacine Brahimi ve Steven N'Zonzi gibi önemli isimlerle birlikte oynuyor.

Kolombiyalı futbolcunun kulübü Al Rayyan, 12 takımın mücadele ettiği Katar Yıldızlar Ligi'nde 18 maçta topladığı 18 puanla ligin 9. sırasında bulunuyor.

Rodriguez’in kariyeri

Real Madrid ve Bayern Münih'in de formalarını giyen Kolombiyalı yıldız, şu anda kariyerinin gidişatından dolayı mutlu değil.

2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olan James, Premier Lig'de bir yıl geçirmesine rağmen Everton’da istediği form düzeyine ulaşamadı.

Kolombiyalı yıldız, 8 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al Rayyan’ın yolunu tuttu.

Katar’a gitmeden önce James Rodriguez’in adı, İstanbul ekibi Başakşehir ile de anılmıştı.

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