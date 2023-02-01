Conte'nin iyileşmesi için kesin bir zaman çerçevesi verilmedi, ancak İtalyan hoca Spurs'ün pazar günü Premier Lig'de evinde Manchester City ile oynayacağı maçta kulübede olamayacak.

Spurs, 14 Şubat'ta Milan ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçından önce Leicester City deplasmanına gidecek.