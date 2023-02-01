Tottenham, Antonio Conte'nin kolesistit teşhisi konulduktan sonra safra kesesini aldırmak için ameliyat olacağını duyurdu.
Spurs, Conte'nin ameliyattan sonra bir "iyileşme dönemi" boyunca takımın başında olmayacağını doğrulayan resmî bir açıklama yaptı.
İtalyan teknik direktör, acil müdahale gerektiren "şiddetli karın ağrısı" çekiyor ve ameliyatı çarşamba gününe ayarlandı.
Conte'nin yardımcısı Cristian Stellini, İtalyan hocanın yokluğunda gelecek maçlarda takımı yönetmeye hazırlanıyor.
Conte'nin iyileşmesi için kesin bir zaman çerçevesi verilmedi, ancak İtalyan hoca Spurs'ün pazar günü Premier Lig'de evinde Manchester City ile oynayacağı maçta kulübede olamayacak.
Spurs, 14 Şubat'ta Milan ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçından önce Leicester City deplasmanına gidecek.