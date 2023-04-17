Antonio Conte ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarına başlayan Tottenham’ın gündemine, eski golcüsü geldi.

2022 Dünya Kupası’nın ardından Güney Kore Milli Takımı’nın başına geçen Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann’ın, Antonio Conte ile yollarını ayıran Tottenham’ın başına geçebileceği öne sürüldü.

Kicker’da yer alan habere göre futbolculuk yıllarında Londra ekibinin formasını giyen Klinsmann, Tottenham’ın Bournemouth’u 3-2 yendiği maçı tribünde takip etti ve oldukça sıcak bir şekilde karşılandı.

Bayern Münih'te başarısız olmuştu

Klinsmann'ın yanı sıra Brendan Rodgers, Vincent Kompany, Mauricio Pochettino, Graham Potter ve Julian Nagelsmann gibi isimleri de masaya yatıran Tottenham’ın kısa bir süre içerisinde yeni teknik direktörünü duyurması bekleniyor.

Daha önce Almanya Milli Takımı’nı da çalıştıran 58 yaşındaki Klinsmann’ın çalıştırdığı son kulüp takımı Hertha Berlin olmuştu.

2008-2009 sezonunda Bayern Münih’i de çalıştıran ancak 44 maç süren bu macera sonrasında sezon ortasında görevine son verilen Klinsmann, sonrasında ABD Milli Takımı’nın başına geçmişti.

Futbol tarihinin en önemli santrforları arasında yer alan deneyimli futbol adamı Tottenham’ın yanı sıra Stuttgart, Inter, Monaco, Bayern Münih ve Sampdoria formaları da giymişti.