Premier Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan dünyaca ünlü oyuncunun takım arkadaşına sorduğu soru ne denli mütevazı olduğunu ortaya koydu.

Tottenham'ın Brezilyalı sağ bek oyuncusu Emerson, takım arkadaşı Son Heung-min'un ülkesi Güney Kore ile Brezilya'yı buluşturacak hazırlık maçı öncesinde oldukça sürpriz bir açıklamaya imza attı. Emerson, Tottenham'dan takım arkadaşı Son Heung-min'in kendisine sık sık, Neymar'ın kendisini tanıyıp tanımadığını sorduğunu açıkladı.

İki ulusal figür 👑pic.twitter.com/rJV3bzpuKi — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 2, 2022

Premier Lig'de sezonu 23 golle tamamlayan ve gol krallığını Mohamed Salah ile birlikte paylaşan Son'un ne denli mütevazı bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koyan bu anekdotu paylaşan Emerson, milli takımda birlikte top koşturduğu Neymar'ın Son'u tanıdığını ve Güney Koreli oyuncuya büyük bir hayranlık duyduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Son sık sık benimle Neymar hakkında konuşuyor. Bana Neymar'ın kendisini tanıyıp tanımadığını soruyor. Ben de ona elbette ki tanıdığını söylüyorum. Güney Korelilerin Neymar'a hayran olduğu gibi Neymar da size hayran olabilir. Son gerçek bir yıldız ve harika bir futbolcu.

"Neymar'a maç öncesinde bir mesaj gönderdim ve maçtan sonra Son ile forma değiştirmesini istedim çünkü büyük bir Neymar hayranı. Son anlaşılması zor bir figür. Dev bir kalbi var ve çok neşeli. Bir Koreli'den çok Brezilyalı gibi.

"Tottenham'a geldiğimde İngilizce bilmiyordum ve bana kendimi daha iyi hissettirmek için İspanyol ve Portekizce konuşmaya çalıştı. Antrenmanlarda her zaman elinden geleni yapıyor. Bu sezon Son'un gol kralı olması için elimizden gelen her şeyi yaptık.

"Antonio Conte maçlarımızdan sonra Salah'ın gol atıp atmadığını kontrol ediyordu. Muhteşem bir insan olduğu için herkes çok başarılı olmasını istiyor. Takımımız için her zaman çok güçlü bir enerji kaynağı oldu.

"O sadece iyi şeyleri hak eden bir adam"

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