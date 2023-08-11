Tottenham'ın, Kane'in uçuş iznini iptal ettiği ve onu transferdeki pazarlıklar nedeniyle yıldız futbolcuyu arabasında beklemeye bıraktığı bildirildi.

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Bayern & Spurs, Kane'in transfer ücreti için son bir pazarlık yaptı

Tottenham, son pazarlıklardan dolayı Kane'e uçağa biniş izni vermedi

NE OLDU? Kane transferi konusunda iki kulüp arasında her şey yolunda gibi görünüyordu. İngiliz forvet, başlangıçta Bayern'e katılma konusunda tereddütlüydü, ancak fikrini değiştirdi ve gitmeye karar verdi. Bunun ardından Sky Almanya, Tottenham'ın son pazarlıklardaki ufak pürüzler nedeniyle Kane'in Almanya'ya uçuşuna izin vermediğini ve yıldız futbolcuyu arabasında beklettiğini öne sürdü. The Independent ise Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin, yaklaşık 110 milyon Euro civarındaki transfer ücretinin %80'inin peşin olarak garanti edilmesini, geri kalanının da bonuslardan oluşmasını istediğini ve bu yüzden kulüplerin henüz tüm şartları üzerinde anlaşmaya varmadığını iddia etti.

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KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Kane için Bayern'e imza atmak bir sonraki adım olacak. İngiliz golcü, yurt dışında yeni bir maceraya atılmayı bekliyor. Ancak ülkesinden çıkıp sağlık kontrollerine girmesi için ihtiyaç duyduğu izni almalı.