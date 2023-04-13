Tottenham Hotspur, takımını Premier Lig'e taşıyan Manchester City efsanesini takımın başına getirebilir.

Vincent Kompany, geçtiğimiz sezon finansal sorunlar nedeniyle küme düşen Burnley'i Premier Lig'e geri döndürdü. Manchetser City efsanesi, kulübün hem sahada hem de saha dışında markasını artırmayı da başardı.

The Sun'da yer alan habere göre Tottenham Başkanı Daniel Levy, Kompany'nin futbol tarzından etkilendi ve onu Conte'nin halefi olarak görüyor.

Yeni hoca adayları listesinde Julian Nagelsmann, Luis Enrique ve Sporting'den Ruben Amorim gibi birçok başka isim de yer alıyor. Ancak şu anda bu listenin başında Kompany bulunuyor.

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