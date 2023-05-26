Premier Lig ekibi Tottenham, La Liga devi Real Madrid'e ilginç bir teklif sundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan ayrılmak isteyen Harry Kane ile ilgili spekülasyonlar devam ediyor.

İspanyol medya kuruluşu Cadena Ser'in haberine göre Tottenham, Real Madrid'e Kane'i önerdi ve La Liga devi, bu seçeneği değerlendiriyor.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan yıldız futbolcuyu bedavaya kaybetmek istemiyor. Bu yüzden Kane'den bu yaz para kazanmayı hedefliyor ve İngiliz golcüyü Premier Lig dışında bir kulübe satmak istiyor.

Real Madrid, bu transfere bir dönem Premier Lig'de Chelsea forması giyen Eden Hazard'ı da dahil etmek istiyor. Ancak Tottenham'ın, futboldan bir hayli uzak olan Belçikalı yıldızı kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.

Harry Kane'in 2022/23 sezonu performansı

İngiliz santrfor, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 48 maça çıktı. Harry Kane, söz konusu 48 karşılaşmada 30 gol atıp beş asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de ise 37 maçta 28 gol kaydedip üç de asist katkısında bulundu.