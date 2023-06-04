Premier Lig ekibinin efsane kalecisi Lloris, yeni bir maceraya atılıyor.

NE OLDU? Mayıs ayında uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında kadro dışı bırakılan Hugo Lloris, kulüp kaptanı olarak son süreçlerini yaşıyor. Tecrübeli kalecinin, Kuzey Londra takımıyla olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

NE SÖYLEDİLER: Fransız Nice-Matin gazetesine konuşan Lloris, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Spurs'ten ayrılma eğiliminde olduğunu itiraf etti ve bunu "bir dönemin sonu" olarak nitelendirdi.

"Kulüp için de benim için de önemli bir ana ulaştık. Bu bir devrin sonu. Başka bir şey yapmak istiyorum. Neyin mümkün olduğunu dikkatlice inceleyeceğim.

"Ancak Tottenham'daki sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldığını unutmadım ve futbolda ne olacağını tahmin etmek her zaman zordur.

"En önemli şey, gelişeceğim bir proje bulmam olacak."

BÜYÜK RESİM: 2012'de Lyon'dan 10 milyon Euro artı 5 milyon Euro karşılığında takıma dahil olan 36 yaşındaki eldiven, toplamda Spurs için 447 kez forma giydi ve takımdan ayrılırsa bir kulüp efsanesi olarak kayıtlara geçecek.

Ancak, Spurs Premier Lig'i sekizinci bitirdiği için bu sezon eleştirilerin hedefindeydi.

Lloris, Bu haftanın başında BFM Nice Côte d'Azur ile RMC Sport tarafından aktarılan röportajında şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi Nice şehrine çok bağlıyım. Somut şeyler hakkında konuşamam. Kulübün, öncelikle sezonu bitirmesi gerekiyor, çok kaliteli iki kaleci var.

"Bu tür konularda konuşmanın zor olduğunu anlayabilirsiniz. Her şeyi oluruna bıraktım."

Lloris'in, yaz transfer döneminde 2005-06 sezonunda kariyerine başladığı kulüp olan Ligue 1 takımı Nice'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fransız kaleci, tam 18 yıl sonra profesyonel olarak Nice formasıyla sahaya adım atmıştı.

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LLORIS İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız kaleci, şimdi sakatlığının iyileşmesine konsantre olacak. Önümüzdeki transfer döneminde alternatiflerini değerlendirmek için bolca zamanı olabilir.