Tottenham, Eden Hazard’ı nasıl Chelsea’ye kaptırdı?

2008-2012 yılları arasında Tottenham’ı çalıştıran Harry Redknapp, Eden Hazard’ın kulübün kapısından döndüğünü açıkladı.

Deneyimli teknik adama göre, kulüp başkanı Daniel Levy’nin bonservis konusundaki çekimserliği Hazard’ın elden kaçmasına neden olmuştu.

Ne söyledi?

BBC İskoçya’nın ‘Sacked in the Morning’ isimli podcast’ine konuk olan Redknapp, kariyerindeki bazı dönüm noktalarından bahsetti.

Paolo Di Canio’yu hayatında yaptığı en iyi transfer olarak tanımlayan İngiliz çalıştırıcı, Hollandalı santrafor Marco Boogers’ı da kariyerinin en kötü transferi olarak gösterdi.

Redknapp iki ismi de West Ham’ın başında olduğu dönemde kadrosuna katmıştı. 74 yaşındaki futbol adamı, en büyük pişmanlığının ise gerçekleşmeyen Eden Hazard transferi olduğunu söyledi.

“Lille forması giyen Joe Cole beni aradı ve birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Lille kadrosunda olduğunu söyledi.”

“Hazard’ın inanılmaz olduğundan bahsetti. Onu izlemeye gittim, muhteşemdi. Bir otel odasında Hazard ve menajeriyle görüştüm. Tottenham’a gelmeye hazırdı. O zaman bonservisi 16 milyon sterlin’di, ama Daniel Levy bu parayı ödemeye hazır değildi.”

Chelsea'de başarıdan başarıya koştu

Altyapından yetiştiği Lille ile çıkışını sürdüren Hazard, 2021 yazında 35 milyon euro karşılığında bir diğer Londra ekibi Chelsea’nin yolunu tuttu.

Yedi yıl formasını terlettiği Chelsea ile iki Premier Lig (2014/15, 2016/17) ve iki UEFA Avrupa Ligi (2012/13, 2018/19) şampiyonluğu yaşayan Hazard, kariyerini 2019’dan bu yana Real Madrid’de sürdürüyor.