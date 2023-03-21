Milli maç arasında İtalya’ya giden Antonio Conte’nin Tottenham’daki günleri sayılı görünüyor.

Premier Lig’de son aylarda istediği sonuçları alamayan ve orta sıralara gerileyen Tottenham’da teknik direktör Antonio Conte ve yönetim kurulu arasındaki gerginlik sürerken, İtalyan teknik direktörün kısa bir süre içerisinde görevden ayrılması bekleniyor. Son olarak oyuncularını bencil olarak nitelendiren Conte’nin yerine gelecek isim ise büyük bir merak uyandırıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre Tottenham’ın başkanı Daniel Levy milli maç arasında Conte’yi görevden almaya hazır görünüyor ve bu durumu bilen Conte bu nedenle arayı ülkesi İtalya’da geçiriyor.

Glasner ile temas kuruldu

Öte yandan Alman basınından BILD’de yer alan habere göre Tottenham yönetimi Conte’nin yerine göreve gelmesi için şimdiden Frankfurt’un teknik direktörü Oliver Glasner ile temas kurmuş durumda.

Glasner Frankfurt’taki iki yıllık görev süresinde geçtiğimiz sezon takıma UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Daha önce Wolfsburg’u Şampiyonlar Ligi’ne de taşıyan 48 yaşındaki deneyimli teknik direktör, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham’a karşı mücadele etmiş ancak her iki maçta da Conte’nin takımını yenememişti.