Tottenham ile yollarını ayıran İtalyan teknik direktörün bu kararının başkan Daniel Levy’yi memnun etmediği öne sürüldü.

Sezonun son bölümüne girilirken İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayıran Tottenham’da teknik direktör arayışı sürerken, İngiliz basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

The Sun’da yer alan habere göre Tottenham’ın başkanı Daniel Levy, Conte ile yolların ayrılması konusuna temkinli yaklaşırken, deneyimli çalıştırıcının sezonu tamamlamasını istedi.

Levy’nin sezon sonuna dek görevine devam etmesi yönündeki talebine rağmen kulüpte kendisine ait bir gelecek görmeyen Conte ise yolların daha erken ayrılması talebinde bulundu.

Hedef Nagelsmann

Conte’nin ardından geçici olarak Cristian Stellini ile anlaşan Londra ekibi alınan kötü sonuçların ardından Stellini’nin görevine son vermiş ve kulübün eski futbolcularından Ryan Mason ile anlaşmıştı.

talkSport’ta yer alan habere göre teknik direktör arayışlarına hız kesmeden başlayan Tottenham’ın önceliği Julian Nagelsmann olurken, Chelsea’nin bu isimden vazgeçmesi sonrasında Alman çalıştırıcıyla temasların sıklaşması bekleniyor. Matematiksel olarak ilk dörde girme şansı süren Tottenham, ligde 32 maç sonunda topladığı 53 puanla yedinci sırada yer alıyor.