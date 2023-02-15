Kupasız geçen yılların taraftarların protestolarıyla karşılaşan Daniel Levy Tottenham'ı elden çıkartabilir.

Finans basınının dünyadaki en önemli temsilcilerinden olan Financial Times, milyarder Jahm Najafi'nin Premier Lig ekibi Tottenham'ı satın almak için dev bir teklife hazırlandığını öne sürdü.

Habere göre İran asıllı ABD'li milyarder birkaç hafta içerisinde Tottenham'ın sahibi Daniel Levy ile bir araya gelecek ve 3,75 milyar dolarlık teklifini iletecek.

Anlaşmada Levy'yi ikna edecek 3,75 milyar doların yüzde 70'ini Najafi karşılayacak ve kalan yüzde 30'luk kısmı ise Abu Dabi'den bir yatırım grubu üstlenecek.

2008'den bu yana kupa yok

Tottenham'ın sahibi Levy hatırlanacağı gibi kulübün 2008 yılından bu yana kupa kazanamamasından ötürü geçtiğimiz haftalarda taraftarların yoğun protestosu ile karşı karşıya kalmıştı.

Premier Lig'de son dönemde Todd Boehly ve Clearlake Capital grubu Chelsea'nin sahibi olurken, Hollywood yıldızı Michael B. Jordan da Bournemouth'un satış sürecinde aktif bir rol oynamıştı.

Premier Lig'de oynadığı 23 karşılaşmada 39 puan toplayan Londra ekibi iki maç fazlasına rağmen lider Arsenal'in 13 puan gerisinde yer alıyor.