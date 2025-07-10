Tottenham 117 milyon euroluk yıldızı transfer etmeye çok yakın

Tottenham, Kudus’un ardından Gibbs-White için de harekete geçiyor.

Tottenham, West Ham'ın yıldızı Mohammed Kudus’u transfer etmeye yaklaşırken, sıradaki hedef olarak Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs-White’ı belirledi. Premier League’de kötü geçen sezonu Avrupa Ligi zaferiyle telafi eden Spurs, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı ve bu avantajla Gibbs-White’ı ikna etmeye çalışacak.

Gibbs-White, Nottingham Forest formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından birçok üst düzey kulübün radarına girdi.

David Ornstein’in haberine göre, Tottenham, Eberechi Eze transferinde yaşanan gecikmenin ardından rotayı Gibbs-White’a çevirdi. Ancak Forest’ın oyuncusu için belirlediği 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 117 milyon euro) bonservis bedeli transferi zora sokabilir.

Manchester City geri adım attı

Gibbs-White, geçtiğimiz haftalarda Manchester City’nin de transfer listesine girmişti. Ancak Pep Guardiola’nın ekibi tercihini Lyon’dan Rayan Cherki ve Milan’dan Tijjani Reijnders’ten yana kullandı. Bu da Gibbs-White’ın City Ground’da kalmasına neden oldu.

Tottenham, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya ikna ederek, yüksek maliyete rağmen transferde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Forest’ta yaprak dökümü

Forest, önümüzdeki günlerde bir başka yıldızı Anthony Elanga’yı da 55 milyon sterlin (yaklaşık 64 milyon euro) karşılığında Newcastle United’a göndermeye hazırlanıyor. Elanga ve Gibbs-White’ın ayrılığı, Nottingham ekibi için kısa vadede sarsıcı olsa da, kulübün yeniden yapılanması için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Gibbs-White’ın Tottenham’a transferi gerçekleşirse, Kuzey Londra ekibi hem orta saha gücünü artıracak hem de hücumda yaratıcı bir opsiyona daha kavuşacak. Ancak bu büyük transferin önünde finansal engeller olduğu açık.