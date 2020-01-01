Tostao: Ronaldo ve Messi, Pele ile kıyaslanamaz

Eski Brezilyalı futbolco Tostao, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular listesinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Pele'yi geçemeyeceğini söyledi.

efsanesi ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında ilk sıralarda gösterilen Pele, yıllar boyunca Diego Maradona ile kıyaslandı.

Günümüz futbolunda ve 'nun Pele ve Maradona'yı geride bıraktığı yönünde tartışmalar olsa da Tostao aynı fikirde değil.

1970 Dünya Kupası'nı kazanan eski Brezilyalı futbolcu Tostao, FIFA.com'a verdiği röportajında Ronaldo ve Messi'nin Pele ile kıyaslanamayacağını belirtti:

Daha fazla takım

"Bence Pele, herkesten daha iyiydi. Bana göre bir kıyaslama yapılamaz. Pele bir forvetin sahip olabileceği her özelliği taşıyordu, komple bir oyuncuydu. Bir tane bile kusuru yoktu."

"Messi muhteşem bir oyuncu ama topa Pele gibi kafasıyla vuramıyor, onun gibi her iki ayağıyla da şut çekemiyor. Pele'nin yaptığı hareketleri yapamıyor."

Haberin devamı aşağıda

"Cristiano Ronaldo fevkalade bir futbolcu ama Pele'nin yeteneklerine sahip değil. Onun gibi harika paslar atamıyor."

"Cristiano Ronaldo ve Messi'nin yeteneklerini bir araya getirip bir karma yaparsanız ancak o zaman Pele ile kıyaslanacak bir futbolcunuz olabilir."