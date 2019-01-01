Torino, Hakan Çalhanoğlu için devrede

Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Serie A ekiplerinden Torino'nun, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği iddia edildi.

2 sezondur 'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, iddialara göre 'nun transfer listesine girdi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Torino Teknik Direktörü Walter Mazzarri, hücum hattını milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile güçlendirmeyi planlıyor. Torino'nun Milan yetkilileri ile bir araya gelerek Hakan Çalhanoğlu transferini görüştüğü ve pazarlık içine girdiği belirtildi.

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Milan ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hakan'ın da takımda birden fazla forvet arkası alternatifinin bulunması sebebiyle yeni bir takıma transfer olma fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.

Sol kanat, forvet arkası ve merkez orta saha olmak üzere birçok farklı mevkide oynayabilen Hakan Çalhanoğlu, bu yaz transfer döneminde ile de anılmıştı.

Milan ile çıktığı 91 resmi maçta 12 gol atan Çalhanoğlu, 24 kez de asist yapmayı başardı.