Torino derbisinde kazanan Juventus: 1-0

Serie A'nın 11. haftasında Juventus, deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

İtalya 'da ile , 'Torino Derbisi'nde karşı karşıya geldi.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın yedek kulübesinde başlayıp süre almadığı maça konuk ekip; Szczesny, Sciglio, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Dybala ve ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda galibiyet golünü kovalayan Juventus, 70. dakikada Matthijs De Ligt'in golüyle 1-0 öne geçirdi.

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Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran siyah beyazlı ekip 3 puanın sahibi oldu.

Juventus bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek liderliğini 'den geri aldı. Altıncı yenilgisi alan Torino ise 11 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Juventus, 'ı konuk edecek. Torino da deplasmanda Brescia ile karşılaşacak.