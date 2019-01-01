Torino derbisinde kazanan Juventus: 1-0
İtalya Serie A'da Torino ile Juventus, 'Torino Derbisi'nde karşı karşıya geldi.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın yedek kulübesinde başlayıp süre almadığı maça konuk ekip; Szczesny, Sciglio, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Dybala ve Cristiano Ronaldo ilk 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda galibiyet golünü kovalayan Juventus, 70. dakikada Matthijs De Ligt'in golüyle 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran siyah beyazlı ekip 3 puanın sahibi oldu.
Juventus bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek liderliğini Inter'den geri aldı. Altıncı yenilgisi alan Torino ise 11 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Juventus, Milan'ı konuk edecek. Torino da deplasmanda Brescia ile karşılaşacak.