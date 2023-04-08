Pep Guardiola’nın sözleri dünyaca ünlü savunmacanın kariyerini farklı bir yola soktu.

İrlandalı futbol efsanesi Tony Cascarino, Manchester City’nin İngiliz savunma oyuncusu Kyle Walker’ın City kariyerinin, Pep Guardiola’nın sert eleştirileri sonrasında sona erebileceğini söyledi.

Guardiola’nın takımın yeni sisteminde oynamasının zor olduğu Walker, diziliş değişikliğinin ardından gözden düşmüş ve bu sezona dek düzenli oynadığı takımda gittikçe az süre almaya başlamıştı.

Son dönemde maçlarını üç stoperle oynayan Manchester City beklerinden birini orta sahaya kaydırırken, bir diğer bekiyle ise savunmasını üçlüyor. John Stones, Rodri ve Rico Lewis Manchester City’nin yeni döneminde öne çıkan oyuncular olarak göze çarparken, Walker ise karşılaşmaları genellikle yedek kulübesinde takip ediyor ve takımına kulübeden destek oluyor.

Ne söylendi?

Walker’ın son derece hızlı bir oyuncu olduğunu belirten Guardiola deneyimli oyuncunun buna rağmen merkezde oynayacak özelliklere sahip olmadığını belirtirken, “Walker 60 yaşında bile olsa bu odanın en hızlısı olacak ama içeride oynamak için bazı özelliklere sahip olmalısınız. Walker’ın özellikleri ise daha farklı. Daha önce arkada dört kişiyle oynarken iki merkezden biri olarak oynadı ve bunu gerçekten iyi yaptı ama arkada üç oyuncu varken bunu yapamaz” demişti.

Guardiola’nın bu sözlerini değerlendiren Cascarino ise oyuncunun yaz aylarında büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacağını söyledi. Guardiola’nın oldukça sert bir konuşma yaptığını belirten Cascarino, “Bence Guardiola, Walker’ın gelecekte takımda bir rolünün olmayacağını açıkladı. Walker ayrılırsa şaşırmam çünkü tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz ve bu oyuncu tek cümleyle gömüldü” dedi.