Real Madrid’in Alman yıldızı Toni Kroos takıma bu yaz katılan genç orta saha oyuncusu Jude Bellingham’ın kalitesine vurgu yaptı. İngiliz oyuncunun tartışılmaz bir kaliteye sahip olduğunun altını çizen Kroos, yeni takım arkadaşının sahada oldukça olgun bir oyun sergilediğini söyledi. Einfach mal Luppen adlı podcast yayınına konuşan Kroos, Bellingham’ın kendilerini özellikle hücumda rahatlattığını söyledi.

“Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu henüz sezon başlamadan hazırlık maçlarında gösterdi.

Bu kadar kısa bir sürede şaşırtıcı derecede iyi uyum sağladı. Onunla ilgili çok iyi hislerim var çünkü yaşına göre inanılmaz olgun olduğunu düşünüyorum. Onun yaşında oyuncular genellikle sahada birçok kez harakiri ile teknik ve taktiksel hatalar yapar. Onda bunu pek görmüyorsunuz.

Şu ana kadar oyunumuz için mutlak bir değer olduğunu söylemeliyim”