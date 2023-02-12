Real Madrid ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Toni Kroos, geleceğine ilişkin bir karar vermediğini söyledi.

Real Madrid'in efsane isimleri arasına ismini yazdıran Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos sezon sonunda emekli olabileceğinin sinyallerini verdi.

Real Madrid ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu geleceğine ilişkin karar vermeden önce iyice düşüneceğini ve aptalca bir adım atmayacağını ifade etti.

Kroos ne söyledi?

"Gelecek sezon ne yapacağıma dair henüz bir karar vermedim ve düşünmeye devam ediyorum. Kulüple her zaman temas halindeyim. Deneyimlerim bana bu konuda özel olarak konuşmanın en iyisi olduğunu söylüyor. Resmi bir şey olursa bunu zaten herkes öğrenecek. İşin içinde çok sayıda farklı faktör var. Kararımı vermem uzun sürmez ama şu anda bir karar vermedim. Hala çok fazla oynuyorum ve takıma yardım etmeye devam edebileceğime inanıyorum"

Sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayıp futbol hayatını noktalayabileceği öne sürülen Kroos, 2014'te katıldığı Real Madrid'de birçok başarıya imza atmıştı.

Real Madrid formasıyla 400 kez sahaya çıktığı La Liga'da üç şampiyonluk elde eden Kroos, İspanyol devinde dört kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.