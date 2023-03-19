Real Madrid’in efsane orta saha oyuncusu, sıklıkla sakatlıklarla boğuşan Belçikalı yıldızın durumuna değindi.

Real Madrid’in Alman yıldızı Toni Kroos, İspanyol ekibine transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan takım arkadaşı Eden Hazard’a bunun için herhangi bir sempati duymadığını ve Belçikalı yıldızın durumuna üzülmediğini söyledi. 32 yaşındaki oyuncunun şükredecek birçok şeyi olduğuna inanan Kroos, zor durumdaki insanlara dikkat çekti.

Kroos ne söyledi?

Eleven Sports’a konuşan Kroos, “Hazard’ın yaşadıkları elbette zor durumlardı ama futbolda herhangi birine ya da herhangi bir duruma acıma diye bir şey söz konusu olamaz. Eden’in yaşadığı sakatlıklara rağmen kötü bir hayatı olduğunu düşünmüyorum. Ondan çok daha kötü durumdaki insanlara üzülebilirsiniz. Mesele para değil. Ben futbolda futbol için kimseye üzülmem” dedi.

Real Madrid formasını giydiği dört sezonun hiçbirinde 18 La Liga maçından fazlasını oynayamayan Hazard, Ancelotti döneminde bu sezon ligde sadece 100 dakika süre alabilmişti. Hazard’ı kazanmaktan çok maç kazanmaya odaklanacağını belirten Ancelotti, yaptığı bu açıklamayla yıldız oyuncunun rotasyonda oldukça geride olduğunu belirtmişti.