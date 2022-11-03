Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, İspanya'da yayım yapan Universo Valdano programında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Real Madrid'in efsanesi Jorge Valdano'nun sunduğu programda Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana yaşadıklarına ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulunan Kroos, birlikte çalışmayı en çok sevdiği teknik direktörün ise Pep Guardiola olduğunu söyledi.

"Guardiola ile 2013-2014 sezonunda Bayern Münih'te birlikte çalıştık. Takımda kalmam için son güne kadar savaştı. O yıl onunla birlikte gerçekten çok eğlendim ve kendimi oldukça geliştirdim.

Oyunum için mükemmel bir teknik direktör seçme hakkım olsaydı bu kesinlikle Guardiola olurdu.

Yine de Guardiola her ne kadar Bayern'de kalmamı istese de Real Madrid'e transfer oldum ve burada geçirdiğim zaman için Florentino Perez'e teşekkür etmem gerekiyor.

İlk günden bu yana bana büyük bir sevgi gösterdi. Onunla hiçbir zaman sorun yaşamadım ve birbirimize karşı her zaman çok samimi olduk.

Beni her zaman savundu ve güvendiğini hissettirdi. Zaten bir oyuncunun ihtiyacı olan şeyler de bunlardan ibarettir.

Casemiro'nun takımdan ayrılmasına gerçekten de şaşırdım. Transfer söylentileri her zaman olur ama çoğu zaman gerçeğe dönüşmez.

Bana takımdan ayrılacağını söylediğinde üzüldüm çünkü onunla geçirdiğimiz günler ve birlikte başardıklarımız gözümün önünden geçti.

Dünya Kupası'nda milli formayı giymeyeceğim ama Almanya'nın oynayacağı maçları izlerken, orada olmak isteyeceğimden eminim.

Yine de Avrupa Şampiyonası'nın ardından bir karar verdim ve bunun arkasında duracağım"