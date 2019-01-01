Tomori yanlışlıkla Diego Costa'nın burnunu kırmış!

Kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren Diego Costa, Chelsea'deyken genç bir ismin gazabına uğramış. Fikayo Tomori'nin anısı...

'nin genç savunma oyuncusu Fikayo Tomori, bir antrenman esnasında yanlışlıkla Diego Costa'nın burnunu kırdığını açıkladı.

Frank Lampard'ın bu sezon A takımda şans verdiği 21 yaşındaki stoper, takımı Guus Hiddink'in çalıştırdığı dönemde çıktığı bir antrenman seansında başına gelenleri anlattı.

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Bir hava topu mücadelesinde takımın yıldızı Diego Costa'yla çarpıştığını söyleyen Tomori, "O dönemler hâlâ lisedeydim. A takım antrenmanına katıldım. Costa'yla hava topuna yükseldik, ben geriye doğru kafa vurmaya çalıştım, o ise ileriye doğru vurmaya çalışıyordu. Kafalarımız çarpıştı ve bunun sonucunda Costa'nın burnu kırıldı." şeklinde konuştu.

Bu kazadan dolayı başının belaya girmediğini söyleyen Tomori, "O dönem bana bunu bilerek yaptığımı söyleyen mesajlar atıyorlar, benimle dalga geçiyorlardı. Okula döndüğümde herkes bana bunu sordu. Neyse ki bir şey olmadı. Diego Costa da antrenmandan sonra bana tekme atmadı." dedi.

Chelsea bu antrenmandan sonra çıktığı ilk maçta 'ı 5-1 yenmiş, Diego Costa maskeyle oynamıştı.