Timo Werner Chelsea'nin eski menajeri Frank Lampard'ın gönderilişinden kendini sorumlu tutuyor

Chelsea'ye sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Timo Werner, Frank Lampard'ın görevden alınmasından dolayı kendini suçlu hissettiğini açıkladı

Chelsea'nin Alman yıldızı Timo Werner, Frank Lampard'ın görevden alınmasıyla ilgili konuştu.

Maviler'in efsane ismi arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından 25 Ocak'ta görevden alınmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Werner, sezon başında Leipzig'den 53 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Werner ne söyledi?

Skysports'a konuşan Werner, verdiği demeçte; "Buraya forvet olarak ve gol atan oyuncu olmak için geldim. Kaçırdığım gollerden dolayı kendimi biraz suçlu hisettim. Kulüp için ve eski menajerimiz için çok daha fazla gol atmak istiyordum.

4-5 gol daha fazla atmış olsaydım, belki eski menajerimiz hala burada olurdu. Çünkü iki ya da üç maç daha fazla kazanmış olabilirdik" diye konuştu.

Lampard'ın ayrılışından sonra Werner ne yaptı?

Frank Lampard'ın görevden alınmasının ardından PSG'nin eski antrenörü Thomas Tuchel göreve getirildi. Kendi sistemini takıma oturtmaya başlayan Alman menajer, Maviler ile çıktığı 8 maçtan 6 galibiyet almayı başardı.

3-4-3 sisteminde takımını sahaya çıkaran Tuchel, 24 yaşındaki oyuncuyu ileri üçlünün solunda oynatıyor. 15 Şubat'ta Newcastle United'a karşı elde edilen 2-0'lık galibiyette gol atarak 14 maçlık gol atamama serisini sona erdirdi. Werner, Tuchel yönetiminde ayrıca ilk altı maçta üç asist yaptı.

Öte yandan Timo Werner, Chelsea formasıyla bu sezon sahaya çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol atarken 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.