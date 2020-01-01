Timo Werner: 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea oyuncusu olacağım

RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçlarında forma giyemeyecek olan Werner, bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.

Gelecek sezon 'ye transfer olduğu açıklanan Timo Werner, 'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçlarında neden oynayamayacağını açıkladı.

Sportbuzzer' a bir röportaj veren Werner, "Elbette çok önemli maçlarda takımıma yardımcı olamayacak olmak beni üzüyor. Ama 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea oyuncusu olacağım ve o zamandan itibaren maaşımı Chelsea'den alacağım" ifadelerini kullandı.

"Tüm taraftarların, Chelsea, RB Leipzig ve benim tarafımın bu konuda bir anlaşmaya varması gerekiyordu," diyen Werner, "Elbette Şampiyonlar Ligi meselesinden olabildiğince uzak durmaya çalıştım, çünkü bunun bir tarafa zarar vereceği açıktı. Bu yüzden menajerim sonunda iki kulüple de anlaşmaya vardı" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Sonsuza kadar Leipzig ve Red Bull'a bağlı olacağını söyleyen Werner, "Çeyrek final maçlarında televizyon önünde olacağım ve takımıma şans dileyeceğim. Belki Lizbon'a da gelebilirim" dedi.