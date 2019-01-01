Tim Cahill: Ballon d'Or Messi'nin değil, Ronaldo'nun olmalı

Yakın zamanda futbolu bırakan Avustralyalı futbolcu Tim Cahill, Cristiano Ronaldo'nun daha fazla bireysel ödül alması gerektiğini belirtti.

Bir dönem ve Millwall formaları giyen Avustralyalı futbolcu Tim Cahill, Alkass Sport'ta ve ile ilgili karşılaştırmada bulundu.

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Bu sezon 50 gole imza atan yıldızı Lionel Messi, 1 numaralı Ballon d'Or adayı olarak gösterilse de Cahill, bu ödülü Ronaldo'nun kazanması gerektiğini ifade etti.

"İnsanların bana katılmayacağını bilsem de Ronaldo'yu seçmemin sebebi, 'ta yaptıkları yüzünden. 'den ayrılıp başka bir lige gitti ve büyük bir katkı sağladı. Hem hem de Real Madrid formasıyla uzun yıllar başarılı olabilen başka bir oyuncu daha görmedim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığını biliyorum ancak farklı bir takımda büyük bir etki yarattı. Onun yaşındaki bir futbolcuyu alıp başka bir takıma koyun bir bakalım... Ben onun profesyonelliğine hayranım."