Faslı milli oyuncu Nayef Aguerd, İspanyol ekibi Real Sociedad'a transferinden vazgeçti. Bu kararı, İspanyol kulübün Fransız takımı Olympique Marsilya ile anlaşmaya varmasının ve oyuncunun Bask ekibine dönüşünü tamamlamak üzere sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından aldı.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin muhabiri, tanınmış gazeteci Santi Aouna, bugün perşembe akşamı, Aguerd'in sağlık kontrolünden geçmesine ve iki kulüp arasında anlaşma bulunmasına rağmen Real Sociedad'ın teklifini reddetmeye karar verdiğini söyledi.

Bu gelişme, Aguerd ile Sociedad teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'yu bir araya getiren görüşmenin ardından yaşandı. Faslı savunmacı, sonuçta İspanyol kulübe transfer olmamayı tercih etti.

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Aguerd, Sociedad'a dönmeye oldukça yakındı. Zira daha önce 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralık olarak bu takımın forması altında oynamış ve Marsilya'ya transfer olmadan önce bu dönemde iyi bir performans sergilemişti.

Önceki raporlara göre, Real Sociedad ile Marsilya arasındaki anlaşma, Aguerd'in bir sezonluk kiralık olarak, satın alma opsiyonuyla birlikte transferini öngörüyordu. İspanyol kulüp, kiralık teklifini yaklaşık 4 milyon avroya yükseltmiş ve yaklaşık 11 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu sunmuştu.

Aguerd'in kararı, San Sebastián sahasına dönüşünün bu transfer döneminde oldukça yakın görünmesi göz önüne alındığında sürpriz olarak değerlendiriliyor.



