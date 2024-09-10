Tiago Ilori, 2013'te Liverpool’a büyük beklentilerle transfer olmuş ancak Premier Lig’de hiç forma giyemeden kulüpten ayrılmıştı.

2013 yılında Sporting Lisbon’dan büyük umutlarla Liverpool’a transfer olan Tiago Ilori, Premier Lig’de hiç forma şansı bulamadan 2017 yılında kulüpten ayrıldı. O dönem, Liverpool menajeri Brendan Rodgers tarafından "geleceğin yıldızı" olarak tanıtılan Ilori, kariyerinin bu önemli transferinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Liverpool'da geçirdiği dönem boyunca sadece üç maçta forma giyen Ilori, uzun süre boyunca kiralık olarak çeşitli kulüplerde oynadı. Ancak, Premier Lig'de bir maç dahi oynayamadan 2017'de Reading’e transfer oldu. 31 yaşındaki futbolcu, Liverpool'daki zamanını değerlendirirken, "Liverpool'a katılmak aptalcaydı, bu benim hatamdı" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

"Sporting'de kalmalıydım"

Ilori, Liverpool’da istediği başarıyı yakalayamamasını kendi hataları olarak görüyor. Özellikle genç yaşta büyük bir kulübe transfer olmanın baskısını yeterince kaldıramadığını belirten Ilori, "Başka bir sezon daha Sporting’de kalsaydım ve kendimi daha iyi hazırlasaydım, belki işler farklı olabilirdi" dedi.

Liverpool'daki kariyerinde sakatlıklar, kiralık dönemleri ve forma şansı bulamaması gibi zorluklar yaşayan Ilori, sonunda kalıcı bir çözüm bulamayarak Reading’e transfer oldu. Liverpool’daki hayal kırıklıklarını anlatan oyuncu, "O zamanlar kısa vadeli düşündüm ve uzun vadeli plan yapmadım. Daha fazla çalışmam gerektiğini anlamadım" ifadelerini kullandı.

Tiago Ilori'nin kariyerindeki düşüş, özellikle 2017'de Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Sporting Lisbon’a dönmesine rağmen burada da başarı sağlayamamasıyla devam etti. Bugün, Ilori'nin Liverpool'daki kariyeri, büyük umutlarla başlayan ancak hiç gerçekleşmeyen bir hikaye olarak hatırlanıyor.