ThomasTuchel, Premier Lig'de Chelsea ile rekor kırdı

Londra ekibi, Alman menajer ile çıktığı 11 maçta bir rekora imza attı.

İngiltere Premier Lig'de Thomas Tuchel rüzgârı, esmeye devam ediyor.

Chelsea Menajeri, dün akşamki 2-0'lık Everton galibiyetiyle yeni bir rekor kırmış oldu. Maviler, Alman menajerin göreve başlamasıyla birlikte 11 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, Thomas Tuchel aynı zamanda Premier Lig'de, ilk 5 maçında iç sahada gol yemeyen ilk menajer oldu.

Bununla birlikte Chelsea, 2005 yılından sonra Stamford Bridge'de ilk kez üst üste 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Tarih yazıldı

Futbolda forvetler, gol atmaya çalışırken bir savunma oyuncusu ve kaleci için, maçı gol yemeden tamamlamak oldukça önemlidir. Chelsea, Everton maçında bunu rahatlıkla başardı.

Londra ekibinin kalecisi Edouard Mendy, kalesinde sadece bir isabetli şut gördü. Maviler, diğer taraftan Godfrey'in kendi kalesine attığı gol ve Jorginho'nun penaltı golüyle Everton'ı mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa ilk 4'teki yerini korudu.

Thomas Tuchel ne söyledi?

Chelsea, Alman menajer göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 2 gol yedi. Thomas Tuchel, bunu kolektif bir çalışmanın sonucunda gerçekleştiğini söylüyor:

"Bu, istek ve arzu ile ilgili bir durum. Savunma yapmak çaba gerektirir. Bazen orta sahayı savunmak gerekir. Güvenilirlik ve cesaretle ilgiidir.

Çevrenizdeki adamlar size yardım etmeli, güvenilir olmalı ve sırtınızı korumalı."