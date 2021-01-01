Thomas Tuchel'den Bruno Fernandes itirafı: PSG'ye çok istedik

Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Manchester Untied'ın yıldız ismi Bruno Fernandes ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel takımının bugün oynayacağı Manchester United karşılaşması öncesinde United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i övdü.

Bir yıl önce ara transferdöneminde 47 milyon sterlin karşılığında katıldığı Manchester United'ın ligde yeniden şampiyonluk kovalayan bir takıma dönüşmesinde büyük bir rol oynayan Fernandes'in harika bir oyuncu olduğunu ifade eden Alman teknik adam bir de itirafta bulundu.

PSG'ye ret

Bruno Fernandes'in Manchester United'a transfer olduğu dönemde PSG'nin başında yer alan Tuchel, Portekizli oyuncuyu Fransız ekibine transfer etmeye çalıştıklarını ancak bu yarışta kazananın United olduğunu söyledi.

Fernandes'i kadroya katmak için çok çabaladıklarını belirten Tuchel, "Onunla doğrudan temas kurmadım ama takıma katılması için elimizden geleni yaptık. Buna rağmen Manchester United için oynamayı tercih etti" şeklinde konuştu.

Takımı sırtlıyor

Fernandes'in Manchster United'a kattıklarının tarif edilemez olduğunu belirten Tuchel, "Portekiz'de büyük bir takımda oynuyordu ancak Portekiz Ligi'nin kalitesinin Premier Lig'in oldukça gerisinde olduğu çok açık. Böyle bir ligden dünyanın en zor ligine gelip bu denli büyük bir etki yaratmak saygıyı hak ediyor" dedi.

Manchester United formasıyla bu sezon 25 Premier Lig maçına çıkan 26 yaşındaki oyuncu 15 gol ve 7 asistle mücadele etti.