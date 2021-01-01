Thomas Tuchel: Takımın savaştığını izlemek bir zevkti

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, 1-0'lık mağlubiyete rağmen takımının performasından memnun kaldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea, Stamford Bridge'de Porto'ya 1-0 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan İngiliz ekibi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Karşılaşma sonrasında konuşan Thomas Tuchel, mağlubiyete rağmen takımının taktik plana sadık kalarak mücadele etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Thomas Tuchel neler söyledi?

Alman çalıştırıcı, BT Sport'a takımının sahada savaştığını izlemekten zevk aldığını ifade etti.

"Saha kenarında takımın savaştığını izlemek bir zevkti. Porto akıcı ve agresif bir şekilde hücum ediyor. Sahada sürekli farklı pozisyonlara geçiyorlar.

"İyi savunma yaptık. Maçı gol yemeden tamamlamayı hak etmiştik. Oyunun geneline bakıldığında biz Porto'yu mağlup etmeyi haketmiştik. Zor bir 180 dakika oynadık.

"Mücadelenin bir kısmı, rakip takımın iyi performans göstermesine izin vermemektir ve bunu bugün yapmayı başardık.

"Son dakikadaki gole kadar rakibe hiçbir şans vermedik. Son çeyrekte bazı kontratakları ve bazı son dokunuşları iyi yapamadık, biz genç bir takımız."

Thomas Tuchel bu sezon Chelsea'de ne yaptı?

Frank Lampard'ın ardından Chelsea'de göreve gelen Thomas Tuchel, Premier Lig'de 12 maçta takımının başında sahaya çıktı. Maviler bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan toplamayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamalarının ardından Atletico Madrid ile eşleşen İngiliz ekibi, 2-0 ve 1-0'lık skorlarla rakibinin saf dışı bıraktı.

Çeyrek finalde Porto ile eşleşen Chelsea, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği rakibine sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nin ardından sahasında oynayacağı Brighton maçıyla lige dönüş yapacak.