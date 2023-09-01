Bayern Münih’te yeterince forma şansı bulamayan Hollandalı oyuncunun yeni adresi Premier Lig oluyor.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Ryan Gravenberch'in kulüpten ayrılacağını ve daha fazla süre alabilmek için Liverpool’a transfer olacağını açıkladı. Transfer döneminin son gününde basın mensuplarının karşısına geçen Alman teknik direktör, Hollandalı orta saha oyuncusunun takımdan ayrılma talebini bir süre önce dile getirdiğini ifade etti.

Tuchel ne söyledi?

“Onun için asıl sorun 4-2-3-1 sisteminde 8 numara kullanmıyor oluşumuz. Ön tarafta süre alabilir ancak orada da gerçekten tecrübeli oyuncularla çok fazla seçeceğimiz var. Ryan çok iyi, çalışkan ve kararlı bir oyuncu. Durumundan memnun değildi. Liverpool'da 4-3-3'te 8 numarada yer almak için mücadele edebileceğini düşünüyor. Bir süredir gitmek istiyordu. Bir teklif geldi ve bunu tartıştık. Henüz bitmedi ama sonuç belli”

Hollandalı oyuncu bu yaz Reds'in kadrosuna katılan son isim olacak.

Jürgen Klopp’un takımı kadrosunu daha önce Alexis Mac Allister, Wataru Endo ve Dominik Szoboszlai gibi oyuncularla güçlendirmişti. Gravenberch Bayern Münih’e 2022 yazında 18.5 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve kulüpteki ilk sezonunda sadece altı karşılaşmaya ilk 11’de başlamıştı.