Bayern Münih’in yeni teknik direktörü teknik heyetini ve yeni kadrosunu şekillendirmeye hızlı başladı.

Bayern Münih’te Julian Nagelsmann’ın görevden alınmasının ardından Thomas Tuchel dönemi resmen başlarken, Alman teknik direktörün Chelsea’de birlikte çalıştığı iki oyuncusunu Bayern’e istediği öne sürüldü. İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan habere göre Tuchel, Mateo Kovacic ve kaleci Edouard Mendy’yi Bayern’e istiyor.

Daha önce Real Madrid forması da giyen Hırvat orta saha oyuncusu Kovacic’in adı son dönemde Manchester United ve Liverpool lie de anılırken, kontratının gelecek sezon sona erecek olması da iddiaları güçlendiriyor.

Mendy formayı kaptırdı

Mendy’nin ise Graham Potter döneminde Kepa Arrizabalaga’nın arkasında kalması ayrılık iddialarını beraberinde getiriyor.

Londra ekibinden sadece eski oyuncularını değil eski mesai arkadaşlarını da isteyen Tuchel, antrenör ekibinden Anthony Barry’yi Almanya’ya getirmenin hesaplarını yapıyor.

Bayern Münih’te 10 yıldan uzun süredir beraber çalıştığı Arno Michels ve Zsolt Low ile birlikte çalışacak olan Tuchel, Barry’yi de ekine katmayı umduğunu ifade etti.