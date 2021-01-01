Thomas Tuchel, Jose Mourinho'ya hak veriyor

Thomas Tuchel, Jose Mourinho'nun Fransa Ligue 1 ile Premier Lig'in kıyaslanamayacağını belirten sözlerine, "Jose haklı" şeklinde yanıt verdi.

Chelsea'nin yeni menajeri Thomas Tuchel, Jose Mourinho'nun," Tuchel, Premier Lig ile kıyaslayamayacağımız bir ligden geliyor" sözlerine yanıt verdi. Tecrübeli hocanın haklı olduğunu kabul eden Alman teknik adam, "Kıyaslayamazsınız. Kesinlikle katılıyorum. Jose haklı. Tamamen farklı bir kültür, farklı bir durum" dedi.

"Burası bana mükemmel bir şekilde uyuyor"

Şu anda kendisini rahat hissettiğini ifade eden Tuchel, "Neyin daha iyi ya da daha kötü olduğu meselesi değil, sadece şu anda burası bana mükemmel bir şekilde uyuyor. Kesinlikle rahat hissediyorum" sözlerini sarf etti.



Frank Lampard'ın görevden alınmasının ardından Chelsea'nin yeni menajeri olan Tuchel, ilk maçında Wolverhampton ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış, ardından Stamford Bridge'de Burnley'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Alman hoca, perşembe günü Tottenham ile oynanacak lig maçında Jose Mourinho'ya rakip olacak.

