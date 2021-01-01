Thomas Tuchel: İşim Timo Werner'i yeniden gülümsetmek

Chelsea'nin yeni menajeri Thomas Tuchel, Timo Werner'i yeniden gülümsetmenin kendi işi olduğunu ve Werner'e güvendiğini söyledi.

Frank Lampard'dan ayrılan koltuğu devralan Thomas Tuchel, Wolverhampton ile berabere kaldıkları maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Alman teknik adam Leipzig'den transfer edilen ancak istediği formu yakalayamayan Timo Werner ile çalışmaya hevesli olduğunu söyledi.

Timo Werner'e Wolverhampton karşısında forma şansı vermemesini Tuchel, "Yüzünü düşük gördüğüm ve omuzlarında ağırlık hissettiğim için Timo'yu bu maçta oynatmadım" dedi.

24 yaşındaki oyuncudan verim alabileceğini belirten Thomas Tuchel, "İşini çok fazla önemsiyor ve bu onun ne kadar fantastik bir karaktere sahip olduğunun bir göstergesi. Bazen işinizi çok önemsersiniz ama bir faydası olmaz yada hiç umursamamak sizin için daha iyidir. Ama Timo öyle birisi değil. İşini önemsiyor ve son dönemde kendisinden, işlerin gidişatından memnun değil." şeklinde konuştu.

Öğrencisi hakkında umut verici konuşan Chelsea'nin yeni menajeri, "Şu anda kendine duyduğu güveni yeniden inşa etmek ve yüzünde bir gülümseme bulmak önemli. Bunu yapmak, ona yardım etmek ve güçlü yönlerini kullanabileceğimiz pozisyonu yaratmak benim işim. Timo'nun kalitesini dar alanda kullanmak için hareketlerini ve davranışlarını geliştirebilir miyiz? Kesinlikle. Bu benim işim. Çünkü Timo arkadaş canlısı ve öğrenmeye açık birisi." ifadelerini kullandı.