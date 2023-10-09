Thomas Tuchel’den Almanya Milli Takımı’na eleştiri

Almanya Milli Takımı’nın Kuzey Amerika’da oynayacağı hazırlık karşılaşmaları, Thomas Tuchel’in tepkisini çekti.

Bayern Münih’i Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak olan Almanya Milli Takımı’nın milli maçlarını Kuzey Amerika’da oynamasını eleştirdi. Almanya’nın Ekim ayında ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarına değinen deneyimli teknik direktör, bu maç programının son derece anlamsız olduğunu ve sorgulanması gerektiğini söyledi.

Saat farkı vurgusu

Gazetecilerle yaptığı toplantıda milli takımın fikstürünü masaya yatıran Tuchel, “Almanya’daki bir turnuvadan önce ABD’de Meksika’ya karşı oynamakla ilgilenir miydim bilmiyorum. Bunu benim anlayabileceğim şekilde açıklayabilecek biri var mı bilmiyorum. Buna kimin karar verdiğini bilmiyorum ama karar verildi. Yoğun bir program ile evden uzakta ve farklı zaman dilimlerinde oynanacak. Bu dayanıklılığın son noktası. Dünyada bu seviyedeki hiçbir antrenör aksini söyleyemez” dedi.

Bayern Münih’i Tuchel’den önceki teknik direktörü Julian Nagelsmann 14 Ekim'de Connecticut’ta ABD karşısında Almanya Milli Takımı’nın başındaki ilk maçına çıkacak. Milli takım ile kısa süreli bir sözleşmeye imza atan Nagelsmann, EURO 2024’ün tamamlanmasının ardından milli takımdaki görevinden ayrılacak ve kariyerine büyük olasılıkla bir kulüp takımıyla devam edecek.