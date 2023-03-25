Thomas Tuchel, Bayern Münih'te Nagelsmann'ın yerini nasıl kaptığını açıkladı

Thomas Tuchel, Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın yarattığı ortamdan faydalanıp tüm kupaları kazanma sözü verdi.

Tuchel, Bayern Münih'te yeni koltuğuna oturdu

Nagelsmann'dan övgü dolu bahsetti

Tüm kupaları kazanma sözü verdi

NE OLDU? Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Thomas Tuchel, Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Tuchel, Alman devine yarıştıkları tüm kupaları kazanma sözü verdi ve Bayern Münih ile nasıl anlaştığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Thomas Tuchel, şunları söyledi: "Şaşırtıcı bir zamanlamaydı. Kulüple önceden temasımız yoktu, açıkçası teklifi beklemiyordum. Kariyerime yurt dışında devam edeceğimi düşünüyordum. Kulüple ilk kez Salı akşamı görüştük. Bu sefer işler çok hızlı ilerledi."

"Julian'ın oluşturduğu 3 kulvarda şampiyonluk yaşama ihtimalinden faydalanmamız gerekiyor. Tabii ki zorluklar yaşayacağız. Fakat baskıya ve strese bayılıyoruz. Tüm şampiyonlukları kazanmak hala mümkün. Bunu nasıl başaracağıma dair fikirlerim var ve başardığımı görmeyi dört gözle bekliyorum.

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