Bayern Münih’i Bundesliga’da şampiyonluğa taşıyan Alman teknik direktör Thomas Tuchel, kulübün CEO’su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic’in görevden alınmasına rağmen gelecek sezon da Bayern Münih’i çalıştırmaya devam edeceğine inandığını söyledi. İki isme ilişkin kararı değerlendiren Tuchel, bu kararı erken saatlerde aldığını söyledi.

Bana gerekli şansı verdiler ve bu durum elbette beni de ilgilendiriyor. Şimdi kutlamalar kadar önümüzdeki bu meseleye de odaklanmamız gerekiyor.

“Hasan beni sekiz hafta önce Oliver Kahn ile birlikte aradı ve Bayern’de çalışmaya ikna etti. Bayern’in başına geçmemden sorumlu olanlar onlardı.

Oliver Kahn yaptığı açıklamada Bayern yönetiminin Köln deplasmanında takımla olmasına izin vermediğini belirtirken, şampiyonluk maçında tribünde yer alan Salihamidzic de kulübe duygusal bir şekilde veda etti.

“Tabii ki devam etmek isterdim. Bu takımla Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı istiyordum. Bayern’i seven bir insan olarak burada kalmak isterdim.

Benim için duygusal bir an ve kolay bir durum değil. Yine de herkese bol şans ve başarılar diliyorum. Söz konusu Bayern olduğunda her zaman duygusal oluyorum.

Birçok zor durum yaşadım ama çok mutlu günlerim de oldu.

Son altı yıldaki her şey için teşekkür ediyorum”